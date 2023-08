LAISK VENELANE, KES EI AUSTA EESTIT? ⟩ «Ma põlgan Putinit ja tema režiimi, kuid ma ei saa eesti keelt õppida!»

Postituse autori äärmuslik põhjus, miks ta eesti keelt ei oska, enamikule siiski loogiline ei tundunud. «Siiski, ma ei leia, et see on piisav põhjus end keele õppimisest eemale hoida. Sa ei ole võimeline nautima elu Eestis täisväärtuslikult, kui sa ei mõista kasvõi natuke eesti keelt. [...] Ükskõik, mis sa valid, ära anna õppimise osas nii kergelt alla!» soovitas keegi sõbralikult.

Vene keelest Eestis on räägitud Redditis varemgi. Näiteks oli see teemaks aasta tagasi tehtud postituses, mis on tänaseks kustutatud, kuid mille kommentaarid on siiani loetavad. «See, et eesti laps ei oska piisaval tasemel koolis õpitud võõrkeelt, on tema enda asi. Olgu see siis vene keel või inglise keel või mõni muu võõrkeel. Aga võõrkeel ei ole eesti lapse riigikeel. Ühesõnaga, kui oled siin sündinud/kasvanud või siia elama tulnud, õpi riigikeel selgeks või tõmba minema. Me oleme väike riik, me peame enda keelt hoidma,» kommenteeris eestlane sarnast teemat aasta tagasi.