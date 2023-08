«Sellepärast mu buss kogu aeg hilinebki.» Tallinna bussijuhi video naerutab netirahvast

TikTokis naerutab rahvast Tallinnas bussijuhina töötav Irina. Naine postitab oma kontole videoid, millest enamik on filmitud linnaliinibussis.

Hiljuti ammutas Irina inspiratsiooni tuntud meemivideost, kus üks sisulooja uhkustab oma Bentley luksusautoga. Irina uhkustab vastu Tallinna linnaliinibussiga.

«Autobuss,» ütleb Irina sama meelalt kui Bentley meemivideo teinud neiu.

Humoorika klipi kommentaarides visatakse nalja, et Irina video on üks põhjustest, miks buss hiljaks jäi. «Sellepärast mu buss kogu aeg hilinebki,» lisas keegi ja paljud märkisid sama.

Irina avaldas Limonile, et ta on bussijuhina töötanud viimased neli-viis kuud. «Minu igapäevaelu on see video mõjutanud nii, et mõnikord tulevad bussis sõitjad minu juurde ja küsivad, kas minu TikTok on sisse lülitatud, ja tänavad positiivse video eest,» kirjeldas Irina oma sotsiaalmeediakuulsust.

«See on tore, see teeb mind eriti õnnelikuks, et on nii palju avatud ja positiivseid inimesi,» leiab bussijuhina töötav tallinlanna.

Irina sõnul oli positiivselt meelestatud ka Tallinna Linnatransport, kelle heaks ta töötab: «Firma reageeris hästi, nad helistasid ja tänasid mind.»

Naljavideo tegemine ei ole busside hilinemise põhjuseks