EKSKLUSIIV ⟩ Tallinnas esinev Briti muusik Youngr: Eesti on vinge koht, eriti meeldib mulle...

Artistinime Youngr taga peitub mitmekülgselt andekas löökpillimängija, laulukirjutaja ja produtsent. Muusika keskel üles kasvanud 34-aastase Dario karjäär sai alguse 2012. aastal, mil ta pani koos vennaga püsti bändi Picture Book.

2016. aastal võttis muusik omale nime Youngr ja alustas lennukat soolokarjääri. Tuule tiibadesse sai ta aga tänu sotsiaalmeediale, kuhu laadis üles enda muusikapalad.

Kuulajate südamed võitnud artist miksib kokku lugusid, mis on pärit maailma eri paikadest. Seejuures ammutab ta enda sõnul väga palju inspiratsiooni oma isast, kes sai tuntuks tänu svingi ja disko ühendamisele Ladina-Ameerikast pärit helidega.

Küsimusele, kas kontserdil võib oodata ka Eesti artistidest inspireeritud lugusid, vastas Youngr naljatledes, et kuigi ta pole jõudnud meie kodumaiste muusikutega tutvust teha, on see tal lähiajal kindlasti plaanis. «Oodake, kuniks ma kiirelt guugeldan!» sõnas ta naerdes.

Lugude valikul kõnetab Youngrit ennekõike vokaal. «Sellel peab olema eristuv nišš, mis hästi istub,» nentis ta. Eri žanrite segamine on just see, mis Youngril südame kiiremini tuksuma paneb.

26. augustil esineb Youngr Tallinnas Põhjala tehases. Eestit on muusik aga varemgi külastanud ning üks paik on jäänud talle erilisel kombel meelde.

«Eesti on tõesti vinge koht, eriti meeldib mulle teie lennujaam. See on tõesti üks parimaid lennujaamu, mida ma kunagi külastanud olen,» sõnas ta muiates. Siinkohal tasub mainida, et tuurid on viinud muusikut eri paikadesse Euroopas ja Põhja-Ameerikas.

Millega Youngr aga vaba aega sisustab? «Kui mitte muusikaga, siis mulle meeldib olla sellest nii kaugel kui võimalik. Näiteks teha vabatahtlikku tööd maheviljafarmis, mis asub mu kodust kohe nurga taga,» avalikustas ta. Otse loomulikult töötab ta ka uue muusika kallal. Peagi on oodata uut albumit.