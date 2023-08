Elvas ründas koer kahte rattaga sõitnud tüdrukut. «Saime koera kinni ja hoidsime teda kuni politsei saabumiseni»

Imago Stock&people Via Www.imago-images.de, Scanpix

Foto: Imago Stock&people Via Www.imago-images.de, Scanpix

Dobermann. Foto on illustreeriv.

Elvas ründas dobermann kahte rattaga sõitvat tüdrukut. «Ka koeraomanikud on endast väljas, et selline intsident juhtus,» ütleb Elva vallavalitsuse esindaja, kes luges koos politseiga koera omanikule sõnad peale. «Kui koer on koduõues, siis tuleb kõik avaused kindlasti üle vaadata ja sulgeda.» Oma kommentaari koerte rünnakute teemal ütleb ka Heiki Valner ning Eesti Dobermannide Päästeseltsi juhataja Birgit Nilisk.