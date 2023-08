TÄIUSLIK PEREKOND ⟩ Rihanna tõi ilmale teise lapse

Rihanna tõi ilmale teise poja, kinnitavad allikad meediaväljaandele People . Allika sõnul tunneb Rihanna nüüd, et tema perekond on täiuslik, ja seda oligi ta alati soovinud.

«See on legendaarne. See on kõik! Sa tõesti ei mäleta oma elu enne, see on kõige hullumeelsem asi üldse,» kirjeldas Rihanna oma elu pärast esimese poja Razi sündi.