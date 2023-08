«Seda mõtet kaasas kandes ei too ka argipäeva väljakutsed vihmapilvekest suhtetaevasse!» Robert Sarv tähistab abikaasaga aastapäeva

«Jumal õnnistas meid sel aastal pojaga, see on olnud kindlasti siiani kõige imelisem kogemus koos,» räägib Kadi. «Näha, kuidas ta on umbes kahe kuuga nii palju arenenud, iga päev uus lehekülg… See paneb mõtlema sellele, mis on elus oluline ja kuhu peab edasi liikuma.»