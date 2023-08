«KÕIGEKS PEAB VALMIS OLEMA!» ⟩ Eesti esitänavatantsija Joel Juht stardib keerukal katsumusel puutumata Islandi maastikul

Varemgi ekstreemseid sportlikke katsumusi läbinud Eesti tänavatantsutalent Joel Juht tõdeb, et viimased nädalad on olnud kurnavad. «Kuna ettevalmistuste maht on suur, siis treeningud on olnud rasked ja päevad pikad, sest ka muu töö nõuab tegemist. Omaette aja on võtnud veel varustuse kokkupanek. Mul polegi varem vist treeningutel nii olnud, et näitajad nii madalale kukuvad. Tavaliselt on ikka midagi varuks ka jäänud,» arutleb Juht võistluse eel.