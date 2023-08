Saint-Tropez' linnapea Sylvie Siri ähvardas restoranipidajaid sanktsioonidega, sest restoranid sõeluvad kliente välja nende varasemate restoraniarvete ja minimaalse summa järgi, mille nad on restoranides kulutanud, teatab The Guardian .

«Teadaolev on minu jaoks äärmiselt šokeeriv, sest see on kahjuks tõde,» ütles Siri kohalikule meediale ja lisas, et tema ja terve linnanõukogu on täielikult vastu sellistele põlastusväärsetele meetmetele, mis rikuvad linna mainet.