NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädal lõppeb otsustaval momendil: tuleb seista silmitsi ühe tõsiasjaga

Pühapäeval jõuab Päike opositsiooni Saturniga ning kell 16.20 siseneb Marss Kaaludesse . Nädala lõpuks on energia tõepoolest päris palju muutunud. Esile kerkib üks koormav tõsiasi, see võib olla otseselt seotud tööga, aga ka mõne muu elulise kohustusega. Nii individuaalselt kui kollektiivselt kogetakse õlgadel raskust. Päike jõuab vastamisi Saturniga korra aastas ning alates 1995. aastast pole olnud nende kahe vastasseisu Neitsi-Kalade teljel, nagu see nüüd toimub.

Teemaks võib olla mure tervise ja keskkonna pärast. Mõjutatud on nii füüsiline kui ka vaimne tervis ning paljud peavad seisma silmitsi isegi depressiivsete tunnetega. Koormus võib tunduda liiga raske. On võimalik, et üha enam taibatakse, mis on viimasel ajal tehtud vigade tegelikud tagajärjed. Selle tunnistamine ei ole kerge, rääkimata kompenseerimisest või olukorra tervendamisest. Ometi on selles seisus peidus ka lubadus, et kui võtad nüüd viimaks vastutuse, saab asi hakata paranema.