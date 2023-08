Sotsiaalmeedias levib info uue kosmeetikatrendi kohta, mida kutsutakse Barbie Botoxiks. «Tavaliselt juhtub see, et trend hääbub, kui see pole hea idee või see ei osutu tervislikuks. See praegu ei ole aga trend, mida inimesed peaksid järgima,» kommenteerib dermatoloog ja psühhiaater.