«Laste nähes õues oma koerale diskgolfikettaga vastu nägemist virutamine olla tema arvates koera kasvatamine,» kirjutab Eestimaa Loomakaitse Liit ühismeedias ning viitab TikToki platvormil kuulsust kogunud sisuloojale Leivaisa, kes väidetavalt kasvatab oma koera peksmise ja karistamisega. «Armastan oma koera väga ja looma hoian ma kindlasti rohkem kui inimest,» sõnab Leivaisa Elu24-le ja väidab, et tegu on laimukampaaniaga.

Leivaisa täpsustab Elu24-le, et tal on tõudokumentidega amstaff ehk Ameerika Staffordshire'i terjer. Koera nimeks on Pepe. Videoid koerast on Leivaisa oma kontol jaganud mitmeid ja ka pärast diskgolfirajal juhtunut.