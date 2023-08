TASUTA KONTSERT LÕPPES TRAHVIGA ⟩ Külastajad arvavad, et Nõmme linnaosa vanem kutsus mupo trahvima: «Ei kutsunud!»

Kogukonnagruppi tehtud postituse all läks lahti tuline arutelu. «Olen näinud igast idiootsust. Aga sellist idiootsust pole veel näinud!» ütleb üks. «Kõik said trahvi! See on tase!» märgib teine. Trahvilipiku olevat kojamehe vahele saanud ka kontserdil esinenud Terminaator.

Kommentaariumis võtab teiste seas sõna Rainer Vakra. «Esiteks oleks loogiline, et isegi kui keegi pahatahtlikult kaebas, peaks mupo mõistma, et selline trahvimine ei ole mõistlik. Teiseks on ebaloogiline, et linnaosavanem kutsuks mupot trahvima. Kolmandaks usun, et homme need trahvid tühistatakse, mis küll pehmendab olukorda, aga mõttetu jama igal juhul. Neljandaks lõpetan optimistlikult, et äkki järgmiseks korraks midagi õpitakse,» kirjutab Vakra.