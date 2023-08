KLÕPS ⟩ Kadri Voorand väisas presidendi vastuvõttu uue kaaslasega

Jazz'i-laulja ja 2017. aastal Eesti parima naisartisti tiitliga pärjatud Kadri Voorand saabus pühapäeval toimunud presidendi vastuvõtule käsikäes uue kaaslase Marek Undiga. Kroonikale kinnitas lauljatar, et nad on koos olnud mõned kuud. «Marek on üks väga eriline, tark ja hea mees,» sõnas Voorand väljaandele.

Marek Unt tegutseb erinevates start-up'ides avalike suhete alal. Näiteks on kirjutatud, et Unt on ilmselt kõige rohkemates Eesti ükssarvikutes töötanud eestlane – Playtech, Skype, Wise ja Bolt.

Kadri Voorand ja Marek Unt. Foto: Taavi Sepp