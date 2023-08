Elu24 vahendas, et kuigi Asghari kirjutas alla abieluvaralepingule, hakkas ta Spearsilt raha nõudma ja ähvardas lauljatari piinlike saladuste avaldamisega. Paar päeva hiljem tegi Spears Instagramis avaliku pöördumise: «Nagu kõik teavad, ei ole mina ja Sam enam koos. Kuus aastat kellegagi koos olla on pikk aeg ja ma olen veidi šokeeritud, aga ma ei ole siin selleks, et seda selgitada, sest see pole kellegi asi.»