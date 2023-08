Pulmakleit on naisel veel alles. «Sellist mõtet isegi pole kunagi peas olnud [kleit maha müüa]. Ise olin lapsepõlves kurb, kui ema ütles, et ta pulmakleiti pole alles, sellest tehti mingi peokleit. Minul on väga kaval kleit, see koosneb kahest osast ja selle on teinud Kristina Viirpalu, nii et neid saab erinevatel sündmustel eraldi kanda, kui vaja.»