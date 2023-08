VIDEOINTERVJUU ⟩ Kelly Sildaru roosiaia vastuvõtul: ma ei oska ette kujutada, mis tunne on olla mitte vaba...

Uurides, mida Kelly ja Mihkli jaoks vabadus ja iseseisvus sümboliseerib, tunnistavad noored, et nemad ei ole seda aega tundnud, kus Eesti ei ole vaba ning raske on tuua võrdlust. «Mina seda vabadust väga naudin ja ei oska ette kujutada mis tunne on olla mitte vaba,» tõdeb Kelly.

Eestile mitmeid medaleid toonud Kelly tunnistab, et tänane päev ja ka iseseisvuspäev on tema jaoks väga erilised. Suusataja tõdeb, et kui saaks tänapäeval ühte asja muuta või parandada, oleks ühiskonnas kurjuse ja tagarääkimise vähendamist. Tema meelest võiks olla eestlastel rohkem kokkuhoidmist. Ka Mihkel tunnistab, et võiksime väikse pinna peal läbi saada ja üheskoos suurema eesmärgi täita.