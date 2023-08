VIDEOINTERVJUU ⟩ Evelin Võigemast meenutab Balti ketti: ma ilmselt toona ei hoomanud selle olulisust

«Mulle väga meeldib, et me 20. augustit peame sama oluliseks nagu 24. veebruari. Elus on kuupäevi ja tähtpäevi, mida peab tähistama. Kui me ei tähista, siis me võib-olla unustame ise ka ära, kui haruldane või oluline midagi on,» sõnab Linnateatri näitleja.

«Ma seisin Balti ketis, mul on see väga eredalt meeles Seisime perekonnaga Pärnu Maantee viadukti kandis. Ma ilmselt toona ei hoomanud kogu seda olulisust, aga tegelikult on see ikkagi uskumatu, et me selle vabaduse lauldes välja võitlesime. Arvestades pingelisi olukordi lähinaabritel, siis ilmselt me kõik mõtleme vabadusele praegu veidi rohkem ja teistmoodi kui kaks aastat tagasi.»