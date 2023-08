Sportlik mäng? Tallinlased spekuleerivad, et Mustamäe spordiväljakul kägistati poiss mänguhoos surnuks

Tallinnas Mustamäel hukkus neljapäeval spordiväljakul alaealine noormees. Meediast läbi käinud info, et nooruk suri sportliku mängu tõttu, tekitab paljudes aga küsimusi. «Milline peab olema see «sportlik» mäng, mis võtab lausa noore inimelu ja tekitab raskeid kehavigastusi?» spekuleeritakse ühismeedias.

Teismelise poisi viimseid hetki nägid pealt ka teised lapsed, sealhulgas tallinlase Anatoli teismelise poja sõbrad, kes väitsid, et tegu oli kägistamismänguga.

«Lapsed rääkisid, et see on selline mäng... umbes kümme korda hingad ja siis hoiad hinge kinni, teine kägistab samal ajal ja siis kaotad teadvuse,» räägib Anatoli edasi lastelt kuuldut. «Poisid kägistasid seal teineteist ja kui ta oli teadvuse kaotanud, kukkus ta peaga vastu asfalti.»

Ka Instagrami leinapostituste all leidub viiteid kägistamisele. «Teda hakati kägistama, ta minestas ja kukkus äärekivi otsa. Ma ei tea, kas see on tõsi, aga mulle nii öeldi.»

«Teineteist hakati kägistama, siis ta kukkus pea peale ja suri haiglas. Seda olen ma vähemalt kuulnud,» ütleb teine.

Kolmas lisab, et kägistama hakati naljaga, kuid teismeline kukkus ja lõi pea vastu asfalti ära.