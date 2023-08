VIDEO ⟩ Käärijä jagas lava räppar Tommy Cashiga

Laupäeval esines Soome eurolaulik Helsingi olümpiastaadionil ning üheks lauluks võttis lavale kaasa kamraadi Eestist, Tommy Cashi. Koos esitati publikule esimest korda Käärijä uhiuut lugu «It's Crazy, it's Party».

Juunis Tallinnas esinenud Käärijä on tõusnud globaalseks nähtuseks. Tema Eurovisiooni võistluslugu on teinud Soome muusika ajalugu ja «Cha Cha Cha» sai hiljaaegu kõige kuulatumaks Soome looks. Ka Eestis tehti omamoodi rekord: «Cha Cha Cha» tegi Eestis ülekaalukalt ühe päeva striimimise rekordi 43 900 kuulamisega.