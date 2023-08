VIDEOINTERVJUU ⟩ Clicherik & Mäx avaldasid, mis on nende rahva käimatõmbamise nipp

«Kui mu sõbrad on esmaspäevast reedeni tööl või koolis, siis mina ei tee midagi, aga kui mina olen reedest pühapäevani tööl, siis nemad hängivad ja see võibolla tekitab mingisuguse... Ühesõnaga – nihkes on kõik,» muigab Mäx oma graafikust rääkides.

Ent Clicherik & Mäx tõdevad mõlemad, et naudivad muusikuelu. «See on ju selline energiapauk sealt, et... Näed, et inimesed kuulavad ja laulavad kaasa seda, mida sa oled oma magamistoas kirjutanud,» arutleb Mäx taas.