«Tuuakse ka komme, fänninänni ja kõike-kõike. Ma ikka tavaliselt lähen millegagi koju küll,» tõdeb lauljatar ja lisab, et tal on kodus lausa spetsiaalsed fännikingituste kastid.

Suvi on Synnel olnud kiire ning ta märgib, et enamuse ajast on teinud ainult tööd. «See suvi on olnud graafiku poolest üks kõige tihedamaid vist üldse viimastel aastatel,» arutleb ta.