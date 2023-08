VIDEOINTERVJUU ⟩ Karl Madis viskas kihlumise üle nalja: kohe, kui ta mulle ettepaneku teeb, siis ma ütlen ei

«Siis ma oleks läinud ja ikkagi teinud esinemise ära,» räägib poja sünni juures viibinud muusik Karl Madis , et plaan B-d tal sünnihetkeks tehtud ei olnud. «Teadlikult ei teinud mingit plaani ja läks nii hästi, et oli teisipäev ja vaba,» rõõmustab ta. Ka Keila suvelõpupeolt suundus tiheda graafikuga artist edasi Võrru järgmisele esinemisele.

«Nii imeline ja armas väike poiss,» ütleb viiekordne isa, et esimesed kümme päeva on perel sujunud väga hästi. «Nagu ta nimi on Matheo, mis tähendab jumala kingitust, siis ta on ikka täielik jumala kingitus,» ütleb muusik poja Carl Matheo kohta särasilmil.