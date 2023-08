Soome suurimate rindadega naine sattus pärast Eestis tehtud iluoppi haiglasse

Kui 35-aastane Sonja väljub koduuksest, et minna poodi, hakkavad möödujad kisama. Mingil põhjusel arvavad nad, et oma seisukohti tuleb väljendada valjuhäälselt, kuigi keegi pole neilt seda palunud. «Inimesed kohe oskavad olla julmad ja see teeb mulle haiget. Kui nad on nii julmad minuga, küllap on nad sellised ka teistega,» jääb Sonja mõttesse. See, et tema üle tagaselja naerdakse ja näpuga näidatakse, on muutunud juba harjumuspäraseks.