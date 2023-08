FOTO ⟩ Raudteejaama juures asuvale pingile unustas keegi midagi ebatavalist

«Ma arvasin, et sinu omad! Et enam ei jaksanud lōugu laksutada ja panid puhkehetkeks kuivama,» teeb üks kommenteerija leiu üle nalja. «Kaks esihammast oleks nagu minu omad, aga tagumised küll mitte,» vastab talle teine. «Need ju sinu omad... Mäletsesid ju raudteejaamas,» püüab kolmas kommenteerija leida hammaste omanikku.

«Ei ole odav lõbu ja naerda ei ole midagi,» ütleb Silja. «See on tõsine õnnetus inimesele, kes need kaotas. Ei ole midagi naljakat,» lisab Ester. Meelis jagab aga pikemat lugu: «Kunagi nõukaajal toimus Sanglas või Väike Rakkes külas pulm. Nagu ikka oli kõike külluses ja hommikul hakati siis pulmalistele sööki-jooki pakkuma, aga ühel mehel olid hambad kadunud. Ta oli nii purjus, et ei mäletanud midagi. Otsiti igalt poolt ja ei midagi ja siis järsku kostus sahvrist karjatus. Pulma kokk oli läinud sinki lõikama ja nägi singi käntsaka küljes hambaid sees. Eks sellel hambaomanikul läks öösel kõht tühjaks ja ta läks sinki hammustama, aga sinna need hambad jäidki.»