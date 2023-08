Kuku raadios on 20. augustil diskoriteks Eesti president Alar Karis ja Juku-Kalle Raid

Tegemist on Jukuraadio erisaatega, Jukuraadio 481. väljalaskega. Ette tõtates olgu öeldud, et diskorid pateetiliseks ei lähe, aga pole oodata ka rahvuslikku umpsa-umpsa helikeelt. Üsna palju tuleb ettekandmisele kõikvõimalikku progemuusikat, Pink Floydist alates ja King Crimsoniga lõpetades.

«Alar Karis ütles mulle, et see on loomulik asi, sest progerokk ongi sihuke vanameeste muusika,» muigab Juku-Kalle, «ma küsisin, et kas mina olen siis kah vanamees, kuna armastan samuti proget ja Alar andis sellele kindla jah-vastuse. Üldse – presidendi valikuga tutvudes tundus mulle, et ta on salaja minu plaadikappi näperdamas käinud. Meil üsna sarnased maitsed!»