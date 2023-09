VIDEO ⟩ Staarjuuksur Alar Kuzmin peab asotsiaalidega igapäevast võitlust: palun, Tartu linn, tule mulle appi!

«Kui akna teed lahti ja lebra tuleb üles, on see ikka väga hull,» ütleb tuntud Tartu juuksur Alar Kuzmin.

Augusti alguses sattus Kuzmin meediaveergudele oma performance-tüüpi teoga, kui valas enda salongi ees istuvale tegelasele ämbritäie vett kaela. «Tema, see karguga, on Vladimir. Aga eks tal on teised sõbrad ka,» teab Kuzmin rääkida. Oma akna all pesitsevate tegelinskitega on ta juba tuttav, sest puutub nendega kokku pea iga päev. Pärast suve lõpus üle riigi levinud videot probleemid siiski lahenenud pole.