«Sa ei arva kordagi, et sinuga nii läheb, kuni...» tõdeb Uus-Meremaalt pärit Jenny, kes on abielus Eesti helilooja Mihkel Zilmeriga. Möödunud novembril suri abielupaari tütar Lumi, kelle halveneva tervise märgid jäid Jenny arvates Eesti arstidel märkamata.

«Me ei suutnud teda tagasi tuua.» Just need olid sõnad, mida Jenny ja Mihkel Zilmer kuulsid tol saatuslikul päeval, kui nende tütar suri, vahendab meediaväljaanne New Zealand Herald. Nende kolm kuud kestnud meeleheitlik võitlus, mille eesmärk oli hoida tütart elus piisavalt kaua, et ta Uus-Meremaa haiglasse jõuaks, oli lõppenud.