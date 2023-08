Äsja viienda lapse saanud Karl Madis mõlgutab noore kallimaga ka abiellumise mõtteid

«See on pikk lugu. Ütleme, et ikka kontsertidel ja kirjavahetus, siis jälle kontsert, jälle kirjavahetus. Nii kaua, kuni oli selge, et sealt võib kooruda midagi enamat kui lihtsalt kontserdikülastus. Käisime vahel kohvikus, aga ma poleks iial selle peale tulnud, et need asjad nii hakkavad minema. Arvestades enda vanust ka muidugi, aga ma ei saa vaadata omavanust elukaaslast, kui ma tahaks tegelikult ju pere luua. Tegelikult ega see ainult laps pole, terve perekond on see, mis elus hoiab,» avaldas Madis juuni alguses Elu24-le, kuidas ta Marisega tuttavaks sai.