Fitnessikaunitar Kaisa Kuusnõmm nägi Austraalia stripisõul eestlastele tuttavat nägu: mina ennustaks talle paremat tulevikku muul erialal

Tund aega enne sõu algust lookles klubi ees naiste järjekord. «Tõepoolest, siin on need show’d megapopid ja alati välja müüdud. Tegemist ei ole lihtsalt mingi labase stripi-show'ga, vaid sellel on äge tantsuline koreograafia ja õhtujuht, kes publikut käima tõmbab. Täpselt üks ideaalne naisteõhtu väljas,» kirjeldab Kuusnõmm «Magic Meni» stripisõud.