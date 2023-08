Naine arvas, et on suhtes «Stranger Things'i» staariga, jättis abikaasa maha ja saatis petturile 10 000 dollarit

USAst Kentuckyst pärit naine arvas, et tal on salajane suhe Netflixi staari Dacre Montgomeryga. Ta lahutas isegi oma mehest ja saatis petturile 10 000 dollarit (9196 eurot). «Ta palus mind enda tüdruksõbraks. Aga ta ütles, et ma ei tohi sellest kellelegi rääkida, sest ta on avalikkuse ees oma modellist pruudiga endiselt koos.»