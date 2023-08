VIDEO ⟩ Euroopa esimesed inimesed hävitas 1,1 miljonit aastat tagasi ootamatu külmalaine

Teadlased väidavad, et varem teadmata temperatuurilangus langeb kokku sellega, mis on teada kontinendi inimasustusest. Varasemate uuringute põhjal on leitud, et fossiilid ja kivitööriistad näitavad, et Homo erectus jõudis Aasiast Euroopasse 1,8–1,4 miljonit aastat tagasi, kuid jäljed nendest kaovad umbes 1,1 miljonit aastat tagasi, teatab Live Science.