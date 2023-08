ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Vene kodanike poputamine ning nende valimisõigus Eestis tuleb kiirelt lõpetada!

Kas Vene kodanikud Eestis on mingid lillekesed?

Riigialam Eduard Odinets Eesti Vabariigi Riigikogust aga avaldas mõni aeg tagasi meedias üsna jaburat arvamust, et kui Venemaa kodanik elab Eestis ja on sellega siia "panustanud" ja oma elu Eestiga sidunud, peaks tal olema õigus kohalikel valimistel kaasa lüüa. Sealjuures läheb Odinetsi ideede tulevärk veel veel pöörasemaks, nii et parem oleks seda jura lausa tsiteerida.

"Veelgi enam – suur osa neist on Eestis sündinud ja siin kogu elu elanud, panustanud kohalikku ellu, aga ka laiemalt riigi arengusse oma töö ja maksude kaudu. Kas see annab neile õiguse osaleda kohaliku esinduskogu valimisel ja selle kaudu mõjutada oma linna või valla elukorraldust? Arvan, et annab."

No tere hommikust. Tõepoolest, Eestis sündinud Vene kodanikke on meil küll ja küll, mis omakorda tähendab, et pisikesegi soovi korral näidata üles mingitki huvi Eestimaa kui kodumaa vastu, on neil seltsimeestel olnud aastaid. Neil on olnud absoluutselt kõik võimalused teha eksamid ning võtta Eesti kodakondsus. Selle asemel aga?

Siirdutagu istmikusse.