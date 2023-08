ÕHKU HAIHTUNUD ⟩ Sularahaautomaat lakkas ootamatul põhjusel töötamast: ka nii on võimalik oma rahast ilma jääda

Laura sõnab, et seejärel lülitas automaat ennast välja ning raha arvele ei tulnud. «Peale pooletunnist ootamist hakkas see taas tööle, kuid tehinguid enam teha ei saanud. Tänaseks on pank nõus minu arvele kandma vaid 150 eurot, mille nad masinast leidsid, kuid 50 eurot on hetkel n-ö õhku haihtunud,» kurdab Laura toimetusele.