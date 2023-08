Gameboy Tetris astub Paavli Kultuurivabrikus üles seni avaldamata lauludega: see tuleb äge üritus!

Sel laupäeval toimub Paavli Kultuurivabrikus uus festival «Art of Mosh», kus astuvad lavale Gameboy Tetris, Kitty Florentine, Superkomfort, Rap&Vogue, YE, Siemens Nokia, Gok2, Model Citizen, Triptofan, Glenwashere, The Lunacy of Flowers ja paljud teised.

«Meie festival toob kokku kõige erinevamad kunstiharud. Me ei sea piiranguid: lavadel astuvad üles nii heavy rock'i bändid kui ka popartistid, samuti räpparid ja eksperimentaalsed elektroonilised projektid,» ütleb festivali peakorraldaja Polina Yakyan.

«Mulle tundub, et kaasaegne inimene ei peaks endale külge riputama subkultuuride silte, nagu see varem on olnud. Subkultuur kui mõiste kuulub minevikku. Nüüd on meil võimalus ühendada erinevaid seltskondi, kes saavad üksteist tundma õppida, kuulda või näha midagi uut, mitte peatuda ühe muusikastiili või moesuundumuse juures,» räägib Polina.

26. augustil toimub Paavli Kultuurivabrikus festival Art of Mosh. Foto: Pressifoto

Festivali unikaalsus seisneb Polina sõnul selles, et ühel laval saavad käsikäes esineda nii tuntud esinejad kui ka alustavad bändid. «Anname noortele alustavatele muusikutele suurepärase võimaluse. Me ei muretse nii väga nende striimide arvu pärast internetis, sest me hoolime rohkem nende live-esinemisest. Mõnel meie üritustel esinenud muusikakunstnikul ei olnud isegi mitte ühtegi plaati, kuid uskuge mind, nad lihtsalt lõhkusid saalid oma karisma ja energiaga,» lubab ta.