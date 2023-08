FOTOD ⟩ Arnold Oksmaa tähistab sünnipäeva: mulle toodi tõeline draamatort

Arnold Oksmaa tähistab täna 44. sünnipäeva. «Ukse taga käis mul juba hommikul mu tervitusvideote looja ja promootor Kaval Rebane tordiga. Tõeline draamatort,» ütleb sünnipäevalaps ja jagab fotot.

Arnold Oksmaa Foto: Erakogu

«Lähemate sõprade seltsis on plaanis sünnipäevaistumine nädala lõpus, kus ka mul on erapidu, nii et esinemisi on! Aga sõnumeid ja kirju on tulnud palju,» ütleb Oksmaa Elu24-le.

Ka töökaaslased Maxima kaupluses võtsid Arnoldi soojalt vastu. «Suured tänud kaardi ja suure kingituse eest, armsad kolleegid ja direktor Svetlana. Te olete mulle väga armsad ja olen tänulik ka kõikidele klientidele ja Maxima Eesti juhatusele. Olete kallid. Üheskoos edasi,» kirjutab Oksmaa Facebookis.

Arnold Oksmaa Foto: Erakogu

Arnold ütleb, et vähemalt 50 aasta juubelini on tal plaanis aktiivselt lavalaudadel üles astuda ja meelelahutust pakkuda. «Uued laulud on ka tulekul. Oma tiimiga Kaval Rebane olen teinud juba aastaid populaarseid tervitusvideoid,» sõnab ta. «TikToki platvormil on mul umbes 34 000 noort jälgijat. Kõige populaarsemat videot on vaadatud 314 300 korda,» rõõmustab meelelahutaja.

Märkimisväärne hetk minevikust

Arnold Oksmaa on uhke, et 1991. aastal õnnestus tal kohtuda president Arnold Rüütliga. «Kohtumine toimus 1991. aastal Ameerikas eriolümpia mängudel Minneapolises, kus olin koondise pesamuna 11-aastasena,» meenutab Arnold ja jagab nostalgilist fotot.

Arnold Oksmaa lapsena koos presidendipaariga. Foto: Erakogu

Nooruslikkuse saladus on...

Oksmaa jagab lugejatega, kuidas näha aastate lisandumisest hoolimata nooruslik välja. «Mul on teatud meetodid ning mediteerimine muusikat kuulates. Samuti mälestuste kaudu elu suunamine ja mõtlemine, aga ka kindlasti positiivne elujoon,» räägib Arnold. «Terve elu olen võitja olnud, see on kindel. Mu kasuema Milvi Priksi õpetused ja suunamised, tema elu ja lahkumine on mu elu väga suur pöördepunkt. Tänu sellele olen tänase päevaga arenenud ja edasi läinud kindlal sammul.»