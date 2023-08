UPS, TA TEGI SEDA JÄLLE ⟩ Britney Spearsi abikaasa nõuab lauljatarilt afääri järel lahutust

TMZ vahendab, et Asghari märkis lahutuse põhjuseks lahendamatud erinevused ja nõuab Spearsilt elatist. Kõmumeedia vahendab, et lahutuse põhjuseks on see, et Spears jäi vahele petmisega.

Elu24 vahendas juba aprillis, et Spearsi ja Asghari suhtes on mõrad. Kuulujutud abielu purunemisest läksid lendu, kui Spearsi nähti Mehhikos koos oma mänedžeri ja kauaaegse sõbra Cade Hudsoniga.

Asghari eitas kevadel oma esindaja vahendusel kuulduseid ja väitis, et neil on kõik hästi.

Mais vahendas Elu24, et abielupaari tülid on kiskunud lausa füüsiliseks. TMZ kirjutas, et väidetavalt on Spearsil ja tema abikaasal sageli suured tülid, kus teineteise peale kõva häälega karjutakse. Asi olevat muutunud isegi nii hulluks, et väidetavalt on pidanud tülidesse sekkuma Spearsi ihukaitsjad.