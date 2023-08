VIDEO ⟩ «Terve tänav oli klaasikilde täis!» Tallinna kesklinna kortermajal purunes aken

Hommikuks oli aga korteril uus aken ees.

Hommikuks oli Kentmanni majal uus aken ees. Erakogu

Uurisime kortermaja rajajalt AS Merko Ehituselt, kuidas klaas nii kiiresti välja vahetati ning väidetavaltl ei ole nendeni sündmuste kohta infot jõudnud, mistõttu ei oska nad asjaolusid kuidagi kommenteerida. «Omalt poolt ütlen taustainfona juurde, et kui viitate, et aken vahetati välja öö jooksul, ei tundu see tegevus olevat avariilise loomuga – sellise tempoga ei ole lihtsalt võimalik purunemise korral asendust toota/tarnida/paigaldada,» selgitab AS Merko Ehituse kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kätlin Kaasik.

Pea aasta tagasi oli sarnane olukord Hiltoni hotellis, kui kümnendal korrusel purunes väidetavalt linnuga kokkupõrkel aken, mis kaalub hinnanguliselt pool tonni. See ei olnud mitte esimene kord, kui Hiltoni hotellil akendega probleeme on olnud. Ka 2021. aasta 15. juulil purunes hotelli 12. korrusel aknapesu käigus aken.