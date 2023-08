PIILU RAHAKOTTI ⟩ Kui palju teenis Margot Robbie «Barbie» filmirolli eest?

«Barbiest» on tänaseks saanud ettevõtte Warner Bros ajaloo teine enim tulu teeninud film. Esimest kohta hoiab endiselt hittfilmide sarja «Harry Potter» viimane osa. Samuti on «Barbie» kõigi aegade kõige suurema tulu teeninud film, mis on valminud naisrežissööri käe all.

Näitlejanna rääkis enne filmi valmimist, et «Barbiel» on potentsiaal saada tohutult edukaks, öeldes, et see võib teenida miljard dollarit. «Ma arvan, et ütlesin neile, et see teenib miljard dollarit, mida ma võib-olla müüsin üle, aga meil oli film teha, eks?!» ütles Robbie Colliderile antud intervjuus.