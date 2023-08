Ukraina pealinna Kiievi kesklinnas asuvas moodsas kontoris näitab 26-aastane Ukraina veteran uhkusega BBC ajakirjanikule Toby Luckhurstile oma telefonist videot, millel on näha, kuidas ta köögis noore naisega kirglikult suudleb.

See on ReSexi reklaam. ReSex on heategevusorganisatsioon, mis üritab aidata endisi sõdureid nende seksuaalelus pärast füüsilist ja vaimset sõjatraumat.