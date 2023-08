KOHALIK DRAAMA ⟩ Valgamaa elanik ootab lumeajamisel rikutud maa korrastamist juba kaheksandat kuud

Otepää vallas Valgamaal elab Valeeri, kelle aiaesine ala sai möödunud talvel lumelükkamise käigus kahjustada. «Kaks lumesahka ajasid siit talvel lund, kuid teepind aeti üles,» ütleb vanahärra. Valeeri sõnul on valla esindajad kohapeal mitmeid kordi vaatamas käinud, kuid hoolimata sellest on pinnas endiselt korrastamata. «Kaheksas kuu läheb ja see on tegemata ikka. Kohalik rahvas naerab, et varsti tuleb uus talv juba ja pinnas ikka samasugune mul,» ütleb Valeeri, lisades, et varasematel talvedel pole tal sellist probleemi olnud.