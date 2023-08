SÜDAMLIK FOTO ⟩ Mitmekordne Eesti meister Kregor Zirk saab isaks

24-aastane Kregor Zirk, kes on mitmekordne Eesti meister ujumises, teatas juba augusti alguses, et temast saab peagi isa.

Zirk avaldas Elu24-le, et pisipõnni on oodata aasta lõpus. «Ettevalmistused käivad ja hirmu ei ole,» teatas ujuja rõõmsalt ja lisas: «Pigem ütleks, et positiivne elevus on sees.»