ARMAS KLÕPS ⟩ Kanal 2 saatejuht Jaanus Koort kihlus pikaaegse kallimaga

«From now on (nüüdsest alates – toim),» kirjutavad Kanal 2 saatejuht Jaanus Koort ja tema pikaaegne kallim Marju Pärn ühismeedias ning teatavad, et peagi kõlavad pulmakellad. Kelmikal fotol, mis on üles võetud Como järve ääres Itaalias, särab õnneliku paari kõrval ka sätendav kihlasõrmus.