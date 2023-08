OOTAMATU LEID ⟩ Emad leidsid beebipüree pakendist ja kõrrejoogist ebameeldiva üllatuse

«Mu postituse mõte pole see, et ärge ostke lapsele «odavat» toitu, vaid ütlen seda hoiatuseks, et pigem mitte tuubist otse anda lapsele,» täpsustab Mariliis lisades, et ta andis hallitusest ka Lidli kauplusele teada ning kauplus kompenseeris riknenud toote.

Mariliisi postitust kommenteerinud Kätlin ütleb, et ka kallimad püreed võivad olla riknenud, kui pakendile on tekkinud mikroauk. «Õhk sees ja siis ongi tagajärg hallitus!» ütleb ta. «Ma olen poes leidnud juba avatud püreesid, kus pakend on avatud ja tagasi kinni pandud. Olen kohe töötajale edasi andnud,» jagab Violetta. Marin tõdeb, et selliseid asju ikka juhtub. «Mina maitsen alati ise ka, et veenduda, et ei oleks mingit kõrvalmaitset,» ütleb ta. «Vahet pole, millist osta. See võib iga firma püreega juhtuda,» arvavad mõned kommenteerijad. «Põnniga täitsa sarnane kogemus olemas. Salvestiga sai ilusti asjad korda ja kiiresti. Kasutamist nüüd küll seepärast ei lõpetanud,» ütleb Kaidi.