ERAKORDNE VÕIMALUS ⟩ Hollywoodi staarpaar: tule ööbi koos meiega meie rannamajas

Hollywoodi staarpaar Ashton Kutcher ja Mila Kunis, kes kohtusid aastaid enne oma suhte algust telesarja «Kuumad 70ndad» võtteplatsil, teeb koostööd lühiüüri võimalusi pakkuva platvormiga Airbnb.

«Mul on rumal mõte,» kostab Kutcher Instagrami videopostituses. Abikaasa küsib näitlejalt, miks ta telefoniga salvestab. «Sest see on rumal mõte, tahan, et me ajaloolist hetke salvestame,» vastab Kutcher naerdes.

Kutcher selgitab, et idee on järgmine: «Arvan, et peaksime laskma võhivõõrastel meie rannamajja tulla ja meiega siin rannas olla. Siin on nii tore.»

Kunis alguses vaid naerab ning lõpus imestab: «Mis asja?»

Postituses täpsustab näitleja, et nende rannamaja saab broneerida alates 16. augustist USA aja järgi kell kaheksa õhtul.

Airbnb kodulehel kannab Kutcheri ja Kunise rannamaja nimetust oceanfront oasis ehk ookeaniäärne oaas. Rannamaja asub California osariigis Santa Barbaras.

«Meie Santa Barbara rannamaja on meie kodu eemal kodust, eriti kui vajame puhkust ja lõõgastumist,» kirjeldab paar enda rannamaja. Näitlejad viitavad, et see on hea koht, kuhu lapsevanemad saaksid minna ja oma rollist puhata.

Ashton Kutcher ja Mila Kunis rendivad oma rannamaja. Foto: Kuvatõmmis Airbnb kodulehelt