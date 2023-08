VARAS, TOO KRAAM TAGASI! ⟩ «Ehk nüüd promill läinud ja mõistus tagasi.» Pikanäpumees viis hiphopparitelt väärtuslikud muusikamängijad

«Hei, sina, kes sa võtsid kaasa pühapäeval peale üritust Peltareivi lavalt kaks Pioneeri muusikamängijat, palun too need tagasi!» kirjutatakse Eesti hiphopi festivali Facebooki lehel. Postitus ilmus ühismeediasse 15. augustil kella 12 ajal päeval. Festival toimus 11. ja 12. augustil Elvas.

«Ole vapper ja me andestame selle teo, kui tagastad mängijad! Kui seda ei juhtu, edastame politseile ala turvavideo, kus sa oled ilusti näha, ning ajame asja ametlikuks,» teatati postituses.

Lõpetuseks anti vargale aega vaid teisipäeva õhtuni: «Sul on aega tänase õhtuni!»

Teadaolevalt on ühe muusikamängija väärtus 1000 eurot.

Elu24 päringule ei olnud EHHF järgmise päeva hommikuks vastanud. See-eest oli festivali esindaja olukorda lähemalt kommenteerinud postituse kommentaariumis. «Nagu ka eelnevalt kirjas, siis intsident juhtus videovalvega alal pühapäeva päeval peale üritust, kui asju kokku pandi ning turvatöötajad enam alal ei viibinud. Postituse mõte on, et inimesel valida, kas klaarib meiega asjad või politseiga,» täpsustati ühes kommentaaris ja lisati, et turvameeskond ei olnud olukorras süüdi: «Turvatöötajad tegid oma tööd igati korrektselt ja ei puutu hetkel asjasse.»