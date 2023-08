Tallinna vanalinnas asub Snelli tiik, mida sageli peetakse esindustiigiks, kuid esinduslikkust annab veekogu puhul soovida. «See on prügi täis ja kohutav,» sõnab linnakodanik. Kesklinna vanem Monika Haukanõmm selgitab, et kuigi vesi on roheline, siis see ei haise ega läppa ning reostust pole täheldatud.