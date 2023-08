FOTOD ⟩ Poolsada müüjat kogunes Elvas järve äärde kauplema. «Kõige rohkem osteti paarieuroseid riideid.»

12. augusti hommikul sättisid Elvas Arbi järve ääres oma müügileti üles poolsada kauplejat. Suviselt soe ilm tõi kohale palju uudistajaid, kellest mõned tegid vahepeal ka värskendava supluse. Avatud oli noortekohvik Lohvik, kust sai osta head-paremat.

Kirbuturg Elvas. Foto: Triin Roos, Elu24

«Kokku oli üle 50 müüja. Plats oli rahvast täis. Ma poleks uskunud, et see kirbuturg nii edukaks kujuneb,» ütleb kirbuturu korraldaja Oksana. «Tagasiside oli hästi positiivne ja osalejaid oodatust rohkem,» lisab ta. «Kindlasti oleks veelgi rohkem osalejaid olnud, kui poleks samal ajal Hauka laata toimunud. Paljud läksid sinna ja ei saanud müüma-ostma tulla,» räägib Oksana, kellel on mõttes juba järgmise kirbuturu korraldamine.

«Rahva tungival soovil plaanin 9. septembril taas kirbuturu korraldada.»

Kirbuturg Elvas. Foto: Triin Roos, Elu24

Müük läks hästi

«Kõige rohkem osteti riideid hinnaga 2–3 eurot. Need olid minul eraldi väljas stangel, suurte hinnasiltidega. See tõmbas juba kaugelt rahvast,» räägib Oksana. «Kuulsin teistelt, et ka igasugu nõusid ja vanavara asju osteti. Vanemad inimesed ostsid riideid LL–XXL-suuruses, kuna neid on Elvas vist vähe,» lisab ta.

Elva kirbukas, kus müüdi väga erinevat kaupa: rõivaid, jalatseid, nõusid, maale, mänguasju jm. Foto: Triin Roos, Elu24

Oksana jäi müügiga väga rahule. «Paljud teised jäid ka rahule, kellelt tagasisidet kuulsin,» ütleb Oksana, kes on Elvas elanud kolm aastat. «Keegi pole varem midagi sellist korraldanud siin. Seega mõtlesin, et kuna taaskasutus on popp ja inimestel kodus palju asju, mida hea meelega müüa tahaks, siis otsustasingi enda peale võtta korralduse ja asju ajama hakata, et selline üritus saaks Elvas toimuda,» räägib ta.