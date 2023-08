PARIMAD JUUKSETOOTED ⟩ Millised on eestlaste ja soomlaste lemmikud šampoonid ja palsamid?

Ilta-Sanomat tegi ülevaate enim ostetud šampoonidest ja palsamitest Soomes. Soome kaupluste Sokos ja Stockmann edetabelite tipus troonib Olaplex No.4 šampoon ja Olaplex No.5 palsam, mis on võidukalt esimesel kohal. Populaarsuselt teised on Sokose ostutabelite järgi Four Reasonsi sarja niisutav šampoon ja palsam. Stockmannis on teisel kohal Wella Care Fusioni sari.