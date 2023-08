NÄDALAPROGNOOS ⟩ Ees on väga kiired sündmused, mis raputavad seisakutest ja ahelatest lahti

Eriti oluline on küsimus seoses oma tõelise olemuse ja südamesooviga. Kas me oleme ehedalt need, kes soovime olla? Mis on puudu või mis on üle? Mida vajab ja soovib kõige rohkem meie süda? Kas elame oma südame järgi? Kui ei ela, siis mida saaksime teha kohe, et liikuda südamele lähemale? Kas me tunnistame oma tegelikke südamesoove?

Õhtupoole tekib lisaks veel Chironi kvinkunks Merkuuriga, mis viitab, et mõistus on hetkel enese väljendamise ja küsimustele õigete vastuste leidmisega päris hädas. Suhtlemine on konarlik ja takerduv ning on kalduvus kogemata valesid või isegi haavavaid sõnu öelda. Mentaalne pool on ise justkui haavatud.

Reedeööl jõuab Päike ühendusse Lilithiga, valgustades välja meie olemuse kõige pimedamad nurgad ning allasurutumad küljed. Seal võib olla peidus midagi sellist, mida meil tegelikult on väga vaja näha ja omaks võtta. Alles siis läheb pilt terviklikuks. See on imeline aeg, mis aitab julgelt võtta vastu ja väljendada seda osa endast, mida oleme nii tihti ära tõrjunud.

Mõned võivad tunda sel ajal tugevamat sidet looduse, kõige ürgse ja metsikuga. Elu hakkab sisimas pulbitsema ning tõustakse justkui ärkvele. Kui inimese elu on üldiselt harmoonias, siis saab ta kasutada seda aega, et kõike suurema kirega teha. Võib tekkida ka suurem tõmme müstika poole.

Pühapäeval viibib Päike kvinkunksis Neptuuniga, tuues kaasa veidi hajevil olekut, segadust ja võibolla isegi ebamäärast pettumist - iseeneses. See on päev, mil unistused ja ideaalid ei ole reaalsusega üldse kooskõlas. Eriti väljendub see suhtes iseendaga ning oma minapildiga.

Eneseväljendus võib põhjustada eneses pettumist. Samuti pettutakse teistes, kes väljendavad end liiga isekalt, egoistlikult, lapsikult, domineerivalt. Tähelepanu on vaja, kuid tähelepanuvajadus on taunitud. Kokkuvõttes tekitab see päev veidrat ebamugavust või siis raske on leida motivatsiooni.