«Ega ma ei läinud sinna nalja tegema!» ütleb Rakvere mees Kaido, kes eelmisel aastal Tallinnasse sõitis, et seal hüpnoosi abil alkoholismist lahti saada. Mehe sõnul oli tegu aga raha tuulde loopimisega. «Ma tulin nii õnnelikult sealt välja, et nüüd on kõik hästi. Si**agi ei olnud hästi – siiamaani joon!»